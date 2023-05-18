75 دقيقة.. الـ VAR يحرم الزمالك من الهدف الثاني

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وأسوان بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.



تفاصيل المباراة

ظهر الزمالك بشكل جيد في أول 5 دقائق من المباراة ووصل لمرمى فريق أسوان عن طريق تسديدة صاروخية من إبراهيما نداي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن حارس المرمى من إبعادها عن مرماه.

ولم يكن الزمالك صاحب الكلمة الأولى بعد مرور الخمس دقائق الأولى، وبدأ فريق أسوان في الاستحواذ على الكرة بشكل منظم، ووصل أكثر من مرة لمرمى الزمالك وهدد محمد صبحي وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة التاسعة توغل شيكابالا لاعب الزمالك بين دفاعات فريق أسوان، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن علت المرمى بشكل غير جيد.

صنع ابراهيما نداي هجمة خطيرة على مرمى أسوان في الدقيقة 20 من عمر المباراة وتلاعب بالدفاع بشكل رائع وسدد الكرة ولكن وضع مدافع أسوان قدمه في الكرة وأبعدها عن المرمى في اللحظة المناسبة.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة حاصر أسوان فريق الزمالك في منطقة جزائه واقترب بشكل كبير من مرمى محمد صبحي الذي تمكن من حماية مرماه بشكل جيد.

سجل إبراهيما نداي الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة من تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى أسوان، لينهي حكم اللقاء الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة وصل حسام عرفات لاعب أسوان لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة نحو مرمى محمد صبحي ولكن لم تشكل أي خطورة.

وفي الدقيقة 69 من عمر المباراة سجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق متابعة جيدة للاعب أحمد سيد زيزو، ولكن حكم المباراة كان له رأي اخر واحتسب الكرة تسللا.

وطالب لاعبو الزمالك بالعودة لتقنية الـ فار وبالفعل تحدث حكم المباراة لمسؤولي الفار وأشاروا باستكمال اللعب واحتساب الكرة تسللا.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي.



وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة – أحمد دحروج

الوسط: رافائيل إياجوا – عماد فتحي – بلال السيد

الهجوم: أحمد خالد – محمد حمدي زكي - حسام عرفات