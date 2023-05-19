سامسونج تصنَّع معالجات خاصة بها حصرية لـ Galaxy S25

أفادت عدة تقارير خلال الآونة الأخيرة أن شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية تخطط لشراكة مع شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية متعددة الجنسيات لإنتاج معالجات Snapdragon 8 Gen 4 من الجيل الرابع تكون مخصصة لطرازات معينة من سلسلة Galaxy S25.

وفقا لما جاء في تقرير موقع gizmochina ، في حين أنه من المتوقع أن تأتي بعض طرازات سلسلة Galaxy S24 موديلات عام 2024 بمعالج Exynos 2400 الخاص بشركة سامسونج، فمن المحتمل أن تستأنف الشركة استخدام معالجات Snapdragon المخصصة مرة أخرى بعد عام 2024، مع تصنيع بعض هذه الرقائق الإلكترونية بواسطة قسم التعدين الخاص بشركة سامسونج.

Snapdragon

وفقًا لمصادر داخل شركة ساموسنج لم تذكر اسمها، سيتم تصنيع معالج Snapdragon 8 Gen 4 من الجيل الرابع باستخدام تكنولوجيا الـ 3 نانومتر، التي تستخدمها شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC.

على صعيد آخر، يُشاع أن معالجات Snapdragon 8 Gen 4 المخصصة حصريا لبعض إصدارات سلسلة إس 25 يستخدم عملية 3GAP 3nm من قسم التعدين الخاص بسامسونج. يشير هذا التطور إلى أن دقة الـ 3 نانو يمكن أن تنافس عملية تصنيع نفس الشرائح من TSMC من حيث الأداء والكفاءة.

إذا ثبتت صحة الشائعات ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي توظف فيها سامسونج عدة موردين مختلفين لنفس المعالج، على غرار ما تقوم به شركة آبل Apple مع معالجات هواتف الآيفون، حيث يتم إنتاج بعض رقائق A9 باستخدام عملية 14 نانومتر من سامسونج ، بينما تم تصنيع البعض الآخر من TSMC باستخدام عملية 16 نانومتر. تتميز شريحة A9 المصنوعة من سامسونج بحجم أصغر ، بينما توفر معالجات TSMC كفاءة طاقة أفضل.

علاوة على ذلك ، إلى جانب شريحة Snapdragon 8 Gen 4 المخصصة لهواتف جالاكسي إس 25 ، قد تظهر مجموعة شرائح Exynos الجديدة المنتظرة من سامسونج لأول مرة في بعض أجهزة Galaxy S25 المقرر إطلاقها بعد عامين من الآن.