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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لحماية الطلاب من نصب الكيانات الوهمية .. اتبع هذه التعليمات

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من عمليات نصب الكيانات الوهمية، لذلك تتخذ العديد من الإجراءات وتقدم نصائح للطلاب .

وجاءات توجيهات من التعليم العالي حول مداهمة الكيانات الوهمية:


- تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة.
- مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية،


- الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
- لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

- تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.

- التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.

- تكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور Jobs Education أنشطة تعليمية الكيانات الوهمية

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