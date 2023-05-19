لحماية الطلاب من نصب الكيانات الوهمية .. اتبع هذه التعليمات

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من عمليات نصب الكيانات الوهمية، لذلك تتخذ العديد من الإجراءات وتقدم نصائح للطلاب .
وجاءات توجيهات من التعليم العالي حول مداهمة الكيانات الوهمية:
- تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة.
- مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية،
- الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
- لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.
- تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.
- التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.
- تكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.