أوهمتهم بالاستثمار .. سيدة تنصب على مواطنين بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالي على النحو المشار إليه مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (550 ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.​