عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني: 3 موضوعات على مائدة المحور السياسي أبرزها دعم نشاط الأحزاب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن استكمال مسيرة الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل والتي تبدأ بالمحور السياسي يوم الأحد المقبل.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية في جلسة يوم الأحد ٣ موضوعات أبرزها:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وانتهت إدارة الحوار الوطني من الأسبوع الأول للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة استمرت قرابة الـ42 ساعة انعقاد؛ كان الهدف منها هو التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار استكمال مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة وفق مساحات مشتركة، في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

جدول جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الثاني.

ونستعرض لكم جدول جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل، الأسبوع الثاني، والتي تنعقد في الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023.

جدول الأعمال 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ