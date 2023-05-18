الحوار الوطني: 3 موضوعات على مائدة المحور السياسي أبرزها دعم نشاط الأحزاب

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن استكمال مسيرة الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل والتي تبدأ بالمحور السياسي يوم الأحد المقبل.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية في جلسة يوم الأحد ٣ موضوعات أبرزها:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وانتهت إدارة الحوار الوطني من الأسبوع الأول للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة استمرت قرابة الـ42 ساعة انعقاد؛ كان الهدف منها هو التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار استكمال مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة وفق مساحات مشتركة، في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

جدول جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الثاني.

ونستعرض لكم جدول جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل، الأسبوع الثاني، والتي تنعقد في الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023.