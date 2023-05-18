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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

كشفت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عن قارة إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتأهل 9 منتخبات إفريقية لبطولة كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال لـ 48 منتخبًا، إضافة لمنتخب آخر ينافس في ملحق عالمي.

وبحسب مصدر داخل “كاف”، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، فإن منتخبات القارة سيتم توزيعها على 9 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يترأسها المنتخبات ذات التصنيف الأعلى تبعًا لتصنيف “فيفا” الدولي للمنتخبات.

وأضاف المصدر أن كل منتخب سيلعب 5 مباريات، على أن يتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى نهائيات المونديال مباشرة.

وأوضح أن أفضل 4 منتخبات محتلة المركز الثاني في المجموعات، ستتأهل إلى ملحق إفريقي، ليلعبوا ضد بعضهم البعض ذهابًا وإيابًا في دوري مصغر، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى ملحق عالمي مؤهل للمونديال .

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