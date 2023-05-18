القصبي: الحوار الوطني نجح في جمع الآراء المختلفة تحت سقف مكان واحد..فيديو

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن ما حدث بقاعة الحوار الوطني نجاح بكل المقاييس وبشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الحوار الوطني نجح في جمع الآراء المختلفة تحت سقف مكان واحد.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إنه لدينا مسئولية كبيرة في الحفاظ على النجاح الذي تحقق بجلسات الحوار الوطني.

القيادات والمفكرين والأحزاب

وتابع مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بجلوسه بين هذا الكم من القيادات والمفكرين والأحزاب.



