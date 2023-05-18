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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطور عقاري: العقار مازال أفضل وعاء استثماري ويتخطى الذهب بكثير

صدى البلد

أكد  المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن العقار مازال هو أفضل شكل للاستثمار رغم الظروف الاقتصادية العالمية مقارنة بباقى الأوعية الاستثمارية ولا سيما الذهب.

 

وقال فى تصريحات صحفية اليوم إنه على سبيل المثال قيمة العقار زادت خلال العام الماضى فقط إلى 70 إلى 80 بالمائة وهو المعدل الذى لا يضاهيه أى وعاء استثمارى آخر.

وأشار إلى أن الذهب يرتفع ولكن ليس بمعدل العقار ..لافتا إلى أن العقارات ستظل الملاذ الآمن لمن لديه قدرة على الشراء والاستثمار.

 

وقدم اهاب الشكر  لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية والعاملين بالوزارة على المجهود المبذول لتنظيم العمل في المدن الجديدة، لإحياء تلك المناطق والارتقاء بها، وخلق منطقة ساحلية سياحية جديدة مثل الساحل الشمالي وتحديدا رأس الحكمة.

 

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً وزارياً رقم 275 لسنة 2023،  لإقامة مشروع جديد للشركة  بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي علي مساحة 250 فدانا، يتضمن المشروع وحدات سكنية وفندقية وتجارية وواحد من أكبر وأكثر الفنادق رفاهية والذى سيتم إنشاؤه علي أحدث طراز.

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