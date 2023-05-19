القبض على المتهم بسرقة مزرعة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول شكوى على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومة بمقطع فيديو تضمنت إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات مزرعة كائنة بمحافظة الغربية.

بالفحص وبسؤال الشاكى قرر أنه إكتشف سرقة بعض المواسير الحديدية من أمام المزرعة ملكه وتبين قيام (أحد الأشخاص) غير معلوم لديه بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (له معلومات جنائية– مقيم بذات العنوان) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.