تجهيز 17 استراحة بسيناء لاستقبال الملاحظين والمراقبين للدبلومات الفنية

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ، جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدور الأول الثانوية الفنية “الدبلومات الفنية” صناعي - تجاري- زراعي- فندقي ) .

حيث تم تجهيز الإستراحات بالأسرة وتزويدها الأجهزة الكهربائية كالثلاجات، وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات .كما تم تجهيزها بمياة الشرب ،وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

١٧ استراحة:

أضاف رضوان بأن إجمالي عدد الإستراحات (١٧) استراحه ، وتستوعب نحو (١٣٠٠) ملاحظا.

وهى مقسمة كالآتي :-

إدارة العريش التعليمية

عدد الإستراحات (٥) استراحة بإجمالي (٤٣٠) فرد وهي كالآتي:



- استراحة مدرسة عائشة أم المؤمنين بسعة (٥٠) فرد،و استراحة مدرسة سلمى سعيد بسعة (٨٠) فرد،

و استراحة مدرسة أحمد عرابي بسعة (١٠٠) فرد

،و استراحة مدرسة أحمد عبدالعزيز بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش بسعة (١٠٠) فرد،

ثانيا : إدارة بئر العبد التعليمية حيث يبلغ عدد الإستراحات (٤) استراحة وإجمالي السعة(٢٦٠)فرد وهي كالآتي:



- استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي بسعة (٨٠) فرد،واستراحة مدرسة الإعدادية بنات بسعة (٨٠) فرد،و استراحة مدرسة رمانة الإعدادية بسعة (٥٠) فرد،واستراحة مدرسة متعب هجرس برابعة بسعة (٥٠) فرد .



ثالثا:إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتضم (٣) استراحات بإجمالي سعة(٢٥٠) فرد وهي كالآتي:

- استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة ا الشيخ زويد الرسمية للغات بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بسعة (٥٠) فرد،

رابعا : إدارة الحسنة التعليمية وتضم (٣) استراحات بإجمالي سعة(٢١٠)فرد وهي كالآتي:



- استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية بسعة (٥٠) فرد، استراحة مجمع بغداد بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات بسعة (٦٠) فرد



خامسا: إدارة نخل التعليمية.، وبعا (٢) استراحة وإجمالي السعة(١٥٠)فرد وهي كالآتي:

- استراحة مجمع نخل التعليمي بسعة (١٠٠) فرد،

،و استراحة مدرسة نخل الإبتدائية بسعة (٥٠) فرد.