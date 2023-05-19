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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 17 استراحة بسيناء لاستقبال الملاحظين والمراقبين للدبلومات الفنية

تجهيز استراحات الملاحظين
تجهيز استراحات الملاحظين الثانوية الفنية بالشيخ زويد

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ، جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدور الأول الثانوية الفنية  “الدبلومات الفنية” صناعي - تجاري- زراعي- فندقي ) .

 

حيث  تم تجهيز الإستراحات بالأسرة وتزويدها الأجهزة الكهربائية   كالثلاجات،   وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات .كما تم تجهيزها بمياة الشرب ،وذلك طبقاً لتوجيهات  الدكتور/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

١٧ استراحة:

 

 أضاف رضوان بأن إجمالي عدد الإستراحات (١٧) استراحه ، وتستوعب نحو  (١٣٠٠) ملاحظا.

وهى مقسمة كالآتي :-
  إدارة العريش التعليمية
عدد الإستراحات (٥) استراحة بإجمالي (٤٣٠) فرد وهي كالآتي:


- استراحة مدرسة عائشة أم المؤمنين بسعة (٥٠) فرد،و استراحة مدرسة سلمى سعيد بسعة (٨٠) فرد،
و استراحة مدرسة أحمد عرابي بسعة (١٠٠) فرد
،و استراحة مدرسة أحمد عبدالعزيز بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش  بسعة (١٠٠) فرد،

 

ثانيا :  إدارة بئر العبد التعليمية حيث يبلغ عدد الإستراحات (٤) استراحة وإجمالي  السعة(٢٦٠)فرد وهي كالآتي:


- استراحة مدرسة  محمد متولي الشعراوي بسعة (٨٠) فرد،واستراحة مدرسة الإعدادية بنات بسعة (٨٠) فرد،و استراحة مدرسة رمانة الإعدادية بسعة (٥٠) فرد،واستراحة مدرسة  متعب هجرس برابعة بسعة (٥٠) فرد .


ثالثا:إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتضم  (٣) استراحات بإجمالي  سعة(٢٥٠) فرد وهي كالآتي:
- استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي  بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة ا الشيخ زويد الرسمية للغات بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بسعة (٥٠) فرد،
رابعا : إدارة الحسنة التعليمية وتضم (٣) استراحات بإجمالي  سعة(٢١٠)فرد وهي كالآتي:


- استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية بسعة (٥٠) فرد، استراحة مجمع بغداد  بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات  بسعة (٦٠) فرد 


خامسا: إدارة نخل التعليمية.، وبعا (٢) استراحة وإجمالي  السعة(١٥٠)فرد وهي كالآتي:

- استراحة مجمع نخل التعليمي  بسعة (١٠٠) فرد،
،و استراحة مدرسة نخل الإبتدائية  بسعة (٥٠) فرد.

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