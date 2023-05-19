تجهيز 17 استراحة بسيناء لاستقبال الملاحظين والمراقبين للدبلومات الفنية

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ، جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدور الأول الثانوية الفنية “الدبلومات الفنية” صناعي - تجاري- زراعي- فندقي ) .
حيث تم تجهيز الإستراحات بالأسرة وتزويدها الأجهزة الكهربائية كالثلاجات، وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات .كما تم تجهيزها بمياة الشرب ،وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
١٧ استراحة:
أضاف رضوان بأن إجمالي عدد الإستراحات (١٧) استراحه ، وتستوعب نحو (١٣٠٠) ملاحظا.
وهى مقسمة كالآتي :-
إدارة العريش التعليمية
عدد الإستراحات (٥) استراحة بإجمالي (٤٣٠) فرد وهي كالآتي:
- استراحة مدرسة عائشة أم المؤمنين بسعة (٥٠) فرد،و استراحة مدرسة سلمى سعيد بسعة (٨٠) فرد،
و استراحة مدرسة أحمد عرابي بسعة (١٠٠) فرد
،و استراحة مدرسة أحمد عبدالعزيز بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش بسعة (١٠٠) فرد،
ثانيا : إدارة بئر العبد التعليمية حيث يبلغ عدد الإستراحات (٤) استراحة وإجمالي السعة(٢٦٠)فرد وهي كالآتي:
- استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي بسعة (٨٠) فرد،واستراحة مدرسة الإعدادية بنات بسعة (٨٠) فرد،و استراحة مدرسة رمانة الإعدادية بسعة (٥٠) فرد،واستراحة مدرسة متعب هجرس برابعة بسعة (٥٠) فرد .
ثالثا:إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتضم (٣) استراحات بإجمالي سعة(٢٥٠) فرد وهي كالآتي:
- استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة ا الشيخ زويد الرسمية للغات بسعة (١٠٠) فرد،و استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بسعة (٥٠) فرد،
رابعا : إدارة الحسنة التعليمية وتضم (٣) استراحات بإجمالي سعة(٢١٠)فرد وهي كالآتي:
- استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية بسعة (٥٠) فرد، استراحة مجمع بغداد بسعة (١٠٠) فرد، واستراحة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات بسعة (٦٠) فرد
خامسا: إدارة نخل التعليمية.، وبعا (٢) استراحة وإجمالي السعة(١٥٠)فرد وهي كالآتي:
- استراحة مجمع نخل التعليمي بسعة (١٠٠) فرد،
،و استراحة مدرسة نخل الإبتدائية بسعة (٥٠) فرد.