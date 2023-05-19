عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. سر عدم زواج مصطفى شعبان حتى الآن..وهذا عمره الحقيقي

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يوافق اليوم، عيد ميلاد الفنان مصطفى شعبان، الذي حقق نجاحا كبيرا موسم رمضان الماضي بمسلسله "بابا المجال"، وسط مجموعة قوية من الأعمال المعروضة. 

 

مصطفى شعبان الذي ولد عام 1970، يبلغ حاليا من العمر 53 عاما، ورغم زيجاته المتعددة في أعماله الفنية ومسلسلاته وأبرزها مسلسل الزوجة الرابعة، ودكتور أمراض نسا، وغيرها من الأعمال، إلا أنه مازال عازفا عن الزواج في الحقيقة. 

 

وكشف مصطفى شعبان سبب عدم زواجه حتى الآن في تصريحات سابقة له، وقال إنه من المستحيل أن يتزوج من 4 نساء في وقت واحد، موضحا أن "النصيب"، هو السبب وراء عزوبيته حتى الآن. 

 

وأشار مصطفى شعبان إلى أن العزوبية لها جوانب إيجابية ولكنها منقوصة، موضحة أنه لا يشغل باله بالبحث عن عروسة، ولكنه منفتح للفكرة، وهو نصيب وزرق “وقت ما يجي يا ويلكم”. 

 

 

وقال مصطفى شعبان إن مر بتجربة الخطوبة في عام 2006، ولكن عدم التفاهم وصغر السن، كانت السبب وراء عدم اكتمال الزيجة، ولكنها ليس معقدا، وأنها مازالت صديقته حتى الآن. 

 

تخرج مصطفي شعبان، في كلية الإعلام قسم العلاقات العامة، وفي أثناء دراسته أخرج مسرحية على مسرح الجامعة ليشارك بها في مهرجان الفنون المسرحية بفرنسا، وعندما لاقت نجاحا كبيرا؛ قرر إخراج مسرحية أخرى ليحصل بها على جائزة أحسن مخرج على مستوى الجامعات.

 

لفت مصطفي شعبان، أنظار الفنان  محمد صبحي؛ ليلحقه معه ضمن فريق مسرحيته الشهيرة "بالعربي الفصيح" ليتفرغ بعد ذلك الي التمثيل وتتوالي عليه العروض، ثم استعان به المخرج فطين عبد الوهاب في دور بسيط عبارة عن 8 مشاهد فقط في فيلم (رومانتيكا)، بعدها بدأت موهبته في الظهور فعمل في فيلم (النعامة والطاووس) مع النجمة بسمة ولبلبة، ليقوم بعدها المخرج العالمي يوسف شاهين بضمه للعمل معه في فيلمه العالمي (سكوت هنغني).

مصطفى شعبان الطاووس الزوجة الرابعة الفنان الكبير محمد صبحي الفنان مصطفى شعبان المخرج العالمى يوسف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

لا أخشى شيئا..محمد صبحي يؤكد: تم اقتطاع كلامي لتشويه مصر ومتمسكين برئيسنا

هاريسون فورد يحصل على سعفة ذهبية في مهرجان كان

المهن التمثيلية تحدد ساعات عمل أعضائها في أماكن التصوير

فريق فيلم أنديانا جونز على السجادة الحمراء بمهرجان كان

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

مصطفى قمر يرقص مع ابنه.. نجوم يدعمون أبناءهم لخوض تجربة التمثيل والإخراج

وفاة ليلى عبد الغني | ونقابة الممثلين تنعاها

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

أحمد داوود : أول أجر تقاضيته كان 150 جنيها

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

معوض يكشف توقعاته لتشكيل الأهلي ويوجه نصيحة للاعبي الأحمر

أفضل ما يقال يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر وقبل الغروب

احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه حال وضع إعلانات ولافتات بهذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ