القبض على عنصر إجرامى بحوزته 7 بنادق خرطوش بالجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديريات الأمن نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وبحوزته (عدد 7 بنادق خرطوش – هاتف محمول).

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .