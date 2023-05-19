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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية غزيرة.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن توقعاته بشأن حالة الطقس على مناطق المملكة اليوم الجمعة.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، حذر المركز من أن التوقعات تشير بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

السعودية :  الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية 

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

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