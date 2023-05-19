السعودية: اقتحام حكومة الاحتلال والكنيست المسجد الأقصى أعمال استفزازية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، في بيان صادر عنها اقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية في البيان، إن المملكة العربية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد الوزارة رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.