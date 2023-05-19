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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم الشمل.. بشير عبدالفتاح يعلق على مشاركة سوريا في القمة العربية

بشير عبدالفتاح،
بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي

تحدث بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي، عن القمة العربية، قائلا: الجامعة العربية واحدة من أقدم المنظمات الإقليمية في العالم، متابعا: لدينا منظمات دولية وأخرى إقليمية.

 

وشدد بشير عبدالفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، وتقديم الإعلامية "هند النعساني"، أن القمة العربية يقع على عاتقها رهان كبير، في إطار مناقشة العديد من القضايا العربية وتوثيق التعاون السياسي.

 

ولفت إلى أن عودة سوريا إلى القمة، من أهم السمات الإيجابية التي تشهدها القمة الحالية، وذلك بعد غياب دام لمدة 12 عاما، متابعا: قمة جدة اليوم تمثل قمة لم الشمل والالتئام العربي.

 

وأكد عطأن سوريا دورلة فاعلة، ولا يوجد سلام أو استقرار أو توحد للعرب، دون سوريا، وعودتها إلى أحضان أشقائها خطوة كبيرة وتحسب للدول العربية.

 

القمة العربية الجامعة العربية بشير عبدالفتاح المحلل السياسي سوريا

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