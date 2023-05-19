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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التنسيقية: الحوار الوطني تأسيس لعقد اجتماعي جديد في الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني أمس الخميس تناول الهوية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني تأسيس لعقد اجتماعي جديد تُبنى عليه الجمهورية الجديدة. 

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بعد عرضه على الحوار الوطنى.. أحزاب تطرح رؤيتها بشأن قانون تقسيم الدوائر..التجمع: القائمة النسبية الموحدة تعبر عن القوى السياسية.. المصريين الأحرار: يجب مراعاة السكان وطبيعة المناطق

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داليا الأتربي: الحوار الوطني يناقش موضوعات مهمة تمس المجتمع المصري.. فيديو


وأضاف «علام» خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مجرد التناقش والحديث والاختلاف والاتفاق في سياق واحد على رؤية مستقبلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني في مصر أمر مهم جدا».


وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني سيسعى إلى أن يكون العمل في الجمهورية الجديدة على أساس علمي وفكري سليم، موضحًا أن النقاش بالأمس كان حول الهوية المصرية وما يميزها من ثقافة ودور الإعلام والفن والأخلاق والآداب العامة من خلال الوصول إلى آليات معينة من خلال مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة داخل المجتمع لتبني استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية.
 

تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني الهوية الجمهورية الجديدة القناة الأولى

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