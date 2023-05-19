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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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داليا الأتربي: الحوار الوطني يناقش موضوعات مهمة تمس المجتمع المصري.. فيديو

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي

قالت الدكتورة داليا الأتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، إن الحوار الوطني يناقش الموضوعات المهمة التي تمس المجتمع المصري.

وأضافت الدكتورة داليا الأتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قضية الوصاية من القضايا التي تمت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني"، لافته: "طالبنا خلال مناقشة قانون الوصاية في الحوار الوطني أن يكون هناك مبلغ مالي يودع من طرف الوالي لكي تتمكن الأم في حالة وفاة الأب من صرفه بشكل سريع".


وأشارت مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة،: "نحن لا نطلق للأم العنان في حالة إذا حصلت على الولاية فهي تكون محكومة بقوانين وضوابط معينة".
 

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