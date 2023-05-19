مجموعة الدول السبع تجدد التزامها بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا

أصدر قادة مجموعة الدول السبع في بيان، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا دون انسحاب كامل وغير مشروط للقوات الروسية.

وأعلنوا فرض عقوبات ضد روسيا وإجراءات جديدة لزيادة التكاليف على موسكو، وعلى الذين يدعمون روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

كما أكد القادة على التزامهم المشترك بالوقوف ضد حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا.

وجددت المجموعة التزامها بتقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا على المدى الطوي

وقالوا إنهم يبنون على نجاح جهودهم لضمان أن روسيا "لا يمكنها استخدام وفرة الطاقة لديها كسلاح ضد دول المجموعة أو العالم".



وشددوا على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون "الانسحاب غير المشروط للقوات والمعدات الروسية" من الأراضي الأوكرانية، مؤكدين على أن هذا "يجب أن يكون جزءاً من أي دعوة للسلام".



وانطلقت اجتماعات المجموعة في هيروشيما باليابان، اليوم الجمعة، وستستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة زعماء المجموعة.