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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائبة التنسيقية: الحوار الوطني يناقش إنشاء صندوق للاستثمار في تركة القُصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ناقش استثمار التركة للقُصر حفاظا على ثرواتهم، حيث تمت مناقشة إنشاء صندوق معني باستثمار مال القُصر، مشيرةً إلى أن هذا الأمر من الإيجابيات العظيمة التي خرجت بها جلسة الأمس.

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وأضافت «الألفي» خلال حوارها على القناة الأولى : «كان هناك شبه موافقة بالإجماع على ضرورة وجود صندوق خاص بأموال القاصر واستثمارها، وهذا الصندوق يجب أن يكون سياديا للدولة على أن يتم جزء دفع جزء لإدارته، المملكة العربية السعودية فعلت أمرا مماثلا وأسمته هيئة لأن القانون يسمح بذلك». 

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني: «هذا الصندوق يستثمر أموال التركة للقصر وهو ما ينمي ثرواتهم ويطورها ويوفر لهم حياة كريمة تتمثل في ضمان معيشة سوية ومطمئنة بعد أن يبلغ القاصر أشده ويحصل على المال». 
 

مجلس النواب الحوار الوطني تنسيقية شباب الاحزاب القناة الأولى إيمان الألفي

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