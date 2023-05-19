عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبير يكشف سرا عن ملكة بريطانيا المستقبلية والأميرة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا
الأميرة الراحلة ديانا والأميرة كيت ميدلتون

فتحت الأميرة كيت ميدلتون قلبها لتكشف عن مشاعر الأميرة الراحلة ديانا، خلال مشاركتها في مقطع فيديو مسجل مسبقًا لمسابقة الأغنية الأوروبية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا إكسبرس"، تحدث المحلل السلوكي دارين ستاتون عن المشاركة المفاجئة لأميرة ويلز في الفيلم الافتتاحي للمسابقة الأوروبية الشهيرة.

txt

بعد وقوع حادث مشابه لـ هاري وميجان|تفاصيل مؤثرة عن وفاة الأميرة ديانا

txt

رجّع الأميرة ديانا للأذهان| مطاردة بالسيارات لـ هاري وميجان .. والحارس مفاجأة

وقال ستاتون إن شخصية الأميرة كيت ظهرت بالفعل من خلال إظهارها لمهاراتها في العزف على البيانو في الفيديو، وهو ما يشبه أسلوب الأميرة ديانا التي كانت تحظى بتقدير كبير.

وأضاف المحلل السلوكي: "إنها مريحة للغاية في العناية ببشرتها وجميع آداب الحياة، ونرى ذلك من خلال أسلوبها أيضًا. نراها واثقة تمامًا في ملابسها الأكثر جرأة والأكثر ملكية، كما هي في قميص البولو والجينز، تمامًا كما كانت الأميرة ديانا".

ويعد هذا التعليق من المحلل السلوكي دليلاً على أن الأميرة كيت تحاول تبني سلوكيات الأميرة ديانا، التي كانت تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات التي يجدون تشابهًا بين سلوكيات الأميرة الراحلة ديانا والأميرة كيت ميدلتون.

خبير يكشف التشابه بين الأميرتين ديانا وكيت

ويعكس هذا التعليق رغبة الأميرة كيت في تقديم نفسها كشخصية قوية ومؤثرة، تشبه الأميرة ديانا التي كانت تعتبر رمزًا للنساء القويات والمؤثرات في المجتمع.

وقال الخبير السلوكي آندرسون: "كانت مشاركة الأميرة كيت في المسابقة مثالًا على كيفية إظهار المهارات الخفية والشغف بطريقة طبيعية وجذابة. وتعكس هذه المشاركة الثقة الداخلية والروح الدعابية التي تتمتع بها الأميرة كيت".

وأضاف: "كما أن هذه المشاركة تعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي تتميز بها العائلة المالكة، مثل الاستمتاع بالحياة والعمل الجاد والتفاني في الخدمة العامة".

وتابع آندرسون: "يمكن أن تكون هذه المشاركة ملهمة للشباب في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم أن يتعلموا من الأميرة كيت كيفية الاستمتاع بمهاراتهم الخفية والتعبير عنها بثقة وجرأة".

يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون تزوجت من الأمير ويليام في عام 2011، ولديهما ثلاثة أطفال، وهي تعمل بجدية على تعزيز العلاقة بين العائلة المالكة والجمهور، وتسعى لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، بما في ذلك الاهتمام بالصحة النفسية والعمل على تحسين الوعي بالتحديات البيئية.

الأميرة الراحلة ديانا الأميرة الراحلة الأميرة ديانا الأميرة كيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

ترشيحاتنا

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

رسالة شديدة اللهجة من ليفربول لـ الاتحاد الإنجليزي بسبب صلاح

فضل صلاة الجمعة .. تكفر الذنوب ماعدا الكبائر

في عُجالة | بايدن يلتقي رؤساء الهند واليابان وأستراليا .. ما السبب؟

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع.. شاهد

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ