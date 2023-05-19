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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

واصل قطاع الحماية المجتمعية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى.. حيث شارك في الدورة عدد (19) مُتدرب من (الضباط والأفراد والمدنيين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة من 15-17/5/2023.

 

 ويأتي تنظيم تلك الدورات إستمراراً للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (B – C - نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع الفيروس) ، فضلاً عن إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.

 

وفي ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك استمرارا للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث .

الإصلاح والتأهيل الأمم المتحدة الحماية المجتمعية السياسة العقابية الرعاية الصحية المشورة الطبية دورات تدريبية

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