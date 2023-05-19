رجعت البيت.. الأمن يكشف حقيقة تداول منشور عن تغيب طالبة بالدقهلية

رصدت الاجهزة الأمنية تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تغيب فتاة عن منزلها بالدقهلية ومطالبة أهليتها بالمساعدة فى العثور عليها.

و بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المعنية بالخبر وتبين أنها (طالبة - مقيمة بمحافظة الدقهلية) ، وبسؤال (والدتها - مقيمة بذات العنوان) قررت أن كريمتها متواجدة حالياً برفقتها بالمنزل .

وأضافت قيام كريمتها بتاريخ 6 الجارى بالتوجه لأداء الإمتحان وعقب ذلك توجهت لأحد أقاربهم بمدينة المنصورة دون علمها وعادت في نفس اليوم ولم تقم بتحرير أي محاضر وبسؤال الفتاة أيدت ذلك وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.