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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مدوية من ليفربول

فيرمينو ومحمد صلاح
فيرمينو ومحمد صلاح

أكد تقرير صحفي، رغبة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقال الصيفية المقبلة.


وبحسب شبكة “ليفربول إيكو”، فإن فيرمينو يمتلك العديد من العروض بعد تأكد رحيله عن ليفربول في الصيف المقبل، أبرزها من ريال مدريد الإسباني.


وأضافت أن ريال مدريد يرى فيرمينو خيارا جيدا لقيادة هجوم الفريق رفقة كريم بنزيما.


وأشارت الصحيفة، إلى أن نقطة الخلاف الوحيدة التي قد تعطل الصفقة، هي رغبة فيرمينو في توقيع عقدا لمدة عامين أو 3، في الوقت الذي يتبع فيه ريال مدريد سياسة التعاقد لمدة موسم واحد مع اللاعبين الذي تخطوا حاجز الثلاثين عاما.


كان نادي ليفربول، أعلن مؤخرا رحيل فيرمينو بنهاية الموسم الجاري، بعد رفض النجم البرازيلي تجديد عقده.

ريال مدريد ليفربول فيرمينو نادى ريال مدريد بنزيما

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