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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلام حار| اللقاء الأول بين السيسي والأسد في مقر انعقاد القمة العربية.. فيديو

الرئيس السيسي والأسد
الرئيس السيسي والأسد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لأول مرة بالرئيس السوري بشار الأسد في مقر انعقاد القمة العربية بجدة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لقطات تجمع الرئيسان المصري والسوري في حديث جانبي بعد تصافحهما وتبادلهما الابتسامات.

وتعقد قمة جدة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

جدول أعمال القمة العربية

وجدول أعمال القمة يضم جدول أعمال القمة العربية يتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.
ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

وأكد "الأسد" أن انعقاد القمة العربية في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

القمة العربية بشار الأسد الرئيس السوري الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيسان المصري والسوري

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