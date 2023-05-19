الجزائر تسلم رئاسة القمة العربية الـ 32 للمملكة العربية السعودية

سلم رئيس وزراء الجزائر رئاسة القمة العربية الـ 32 إلى المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي .

وافتتح ولي العهد السعودي القمة بهذة الكلمات : “ يسرني أن أرحب بالحضور وشكر الرئيس عبد المجيد تبون في ترأس القمة السابقة ” .

وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.