انخفاض الأسمنت.. أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 19-5-2023

استقرت أسعار الحديد وانخفضت الأسمنت بقية تتراوح ما بين 100 إلي 200 جنيه في الطن الواحد علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 40000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 39800جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة 39400جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الجمعة 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة 39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 39500جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة نحو 39000جنيه للطن الواحد



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة :



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1820جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1795جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1780 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الجمعة نحو 1730 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة نحو 1740جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة نحو 1825 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1890 جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم 1730جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.