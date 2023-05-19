عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي لزيادة النمو المستدام في مصر

مشاركة نائب وزيرة
مشاركة نائب وزيرة التخطيط

في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية الأول لمتابعة تطورات البرنامج يوم الأربعاء 17 مايو 2023 بمقر المنظمة بباريس، بحضور  الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن جانبه سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات. 

 

وأوضح كمالي أن البرنامج بمحاوره الخمس يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030 حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج. 

و أشار الدكتور إلى أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية.

 قدمت الدكتورة هبه يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة-بالتعاون مع  شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة-عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروع) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية.

شارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة أقسام المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الصعيد المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة. وقد قام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض أحدث التطورات التي تمت في إطار المشروعات التي تم البدء في تفعيلها والتي تتضمن مراجعة أداء الاقتصاد المصري، مشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية، التمكين الاقتصادي للمرأة، تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل استراتيجية الشمول المالي والثقافة المالية، تعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. كما تم مناقشة التحديات المختلفة وكيفية التغلب عليها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع المنظمة.

واتفقا الدكتور أحمد كمالي و أندرياس شال رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة  على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرزين كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.

التخطيط التنمية الاقتصادية باريس التعاون الاقتصادى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي ورحيلي عن شركة صوت الدلتا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

قرار عاجل من الإمارات بشأن الجالية السودانية على أراضيها

ترشيحاتنا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أزمة سوريا كان ثمنها غاليا.. العاهل الأردني: السلام العادل يتحقق بإقامة دولة فلسطينية

شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد أدائه مناسك العمرة

السيسي : المنطقة العربية مرّت السنوات الأخيرة بظروف استثنائية وقاسية

الرئيس السيسي : مصر تحذر من استمرار الصراع في فلسطين | فيديو

نشكر مصر| السفير الفلسطيني يوجه رسالة لـ صدى البلد أثناء القمة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه مريلة المطبخ.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المليونيرة المتسولة والجزار.. ماذا جرى في جريمة إمبابة

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ