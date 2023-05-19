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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1710 مرضى فى قافلة علاجية بالدقهلية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  بقرية منشأة شومان مركز جمصة والتي تبعد عن مستشفى جمصة 22 كيلو تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.


تم توقيع الكشف على 1710 مريضاً  . وضمت  10 عيادة  منهم 4 عيادات متنقلة: (  2 اطفال ، تنظيم اسرة أنف وأذن ) و 6 عيادات6 داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي باطنة  243 ؛أطفال   145  أنف وأذن  192  رمد   ،  200 جلدية  198، أسنان  191      نسا وتنظيم أسرة 234

 

كما تم إجراء 302  تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  102 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 142  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل  81  حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  قراراً  16  للعلاج على نفقة دولة 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية ، و 115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة مديرية الصحة بالمحافظة مبادرة الكشف المبكر

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