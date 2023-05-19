الكشف على 1710 مرضى فى قافلة علاجية بالدقهلية .. صور

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة شومان مركز جمصة والتي تبعد عن مستشفى جمصة 22 كيلو تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



تم توقيع الكشف على 1710 مريضاً . وضمت 10 عيادة منهم 4 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ، تنظيم اسرة أنف وأذن ) و 6 عيادات6 داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 243 ؛أطفال 145 أنف وأذن 192 رمد ، 200 جلدية 198، أسنان 191 نسا وتنظيم أسرة 234

كما تم إجراء 302 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 102 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 142 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 81 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قراراً 16 للعلاج على نفقة دولة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية ، و 115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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