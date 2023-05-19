السودان وأوكرانيا .. رئيس المفوضية الأفريقية : نمر بظروف دولية دقيقة

قال رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فقيه، إن ليس من مصلحة السودان استمرار الصراع والاقتتال، مشيرا أيضا إلى أن الأزمة الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

ورحب فقيه، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 32، مرحبا بجهود السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان، داعيا لتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في السودان

وأعرب عن أمل المفوضية الأفريقية في أن تتخذ القمة العربية قرارات حاسمة لحل الأزمة في السودان

وتابع: "نمر بظروف دولية دقيقة" تتطلب منا التكاتف والعمل والتنسيق.



