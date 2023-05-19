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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. مصر الأولى عربيا وأفريقيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الانفوجراف أن مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع كبرى الشركات العالمية في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، مثل: الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وغيرها، ساهمت في تصدر مصر لقائمة أهم الدول العربية والإفريقية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022.

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الأول عربيا وافريقيا

وتابع الانفوجراف أن مصر حصدت المركز الأول عربيا وأفريقيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام ٢٠٢٢باستثمارات تصل إلي ١٠٧ مليارات دولار.

وأشار إلي أنه جاء في المركز الثاني من حيث تدفق الاستثمارات دولة قطر باستثمارات تصل الي ٢٩.٨ مليار دولار بينما حاء في المركز الثالث دولة جنوب افريقيا باستثمارات تصل الي ٢٦.٨ مليار دولار.

مركز المعلومات مجلس الوزراء مشروعات الهيدروجين الأخضر إنتاج الطاقة النظيفة الاستثمار الأجنبي المباشر

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