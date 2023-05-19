أزمة سوريا كان ثمنها غاليا.. العاهل الأردني: السلام العادل يتحقق بإقامة دولة فلسطينية

قال ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، إن منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين دول العربية.

وأكد العاهل الأردني، خلال كلمته أما القمة العربية الـ32، أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقل.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق السلام مع استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وشدد على أن " القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا وحريصين على حصول الشعب الفلسطيني حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشار ملك الأردن إلى ان الأزمة في سوريا كان ثمنها غاليا ونرحب بعودتها للجامعة العربية .

وتابع: "نرحب اليوم بعودة سوريا للجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة".

وأوضح أن منظومة العمل المشترك بحاجة دوما للتطوير والتجديد وهنا يأتي دور الجامعة العربية في العمل على تعظيم التعاون.

وتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على حرصها لتعميق التعاون العربي المشترك.