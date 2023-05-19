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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم 3 منازل في منشاة القناطر

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب بأسطح 3 منازل بمنطقة الربعية من شارع الكاوتش بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل 3 منازل بمنطقة الربعية من شارع الكاوتش بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق أعلى سطح منزل امتد لاثنين مجاورين وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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