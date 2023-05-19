السوشيال ميديا.. شوبير يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. تعليق نبيل الحلفاوي علي مداخلة الزعيم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بنظارة شفافة.. كهربا في ظهور مميز عبر السوشيال ميديا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو قصير من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، وهو داخل السيارة، مرتدي سويتشيرت النادي الأهلي، مع نظارة شفافة.

كامل العدد.. عمرو دياب يشارك صورا من حفل الكويت

شارك الفنان عمرو دياب، صورًا من حفله الغنائي في الكويت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عمرو دياب واقفًا علي خشبة المسرح، داخل حفل كامل العدد، وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالة عمرو دياب الشبابية.

تمارين رياضية.. كرستيانو رونالدو من داخل الجيم.. شاهد

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رونالدو عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الجيم، يؤدي التمارين الرياضية الشاقة.

الأسطورة شيكا.. نجم الزمالك السابق يحتفل بالتتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية

احتفل طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، بفوز فريق اليد لنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-25، والتتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

ونشر طارق السيد صورة من احتفال الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق كاتبًا: “الأسطورة احمد الأحمر يحتفل احتفال الأسطورة شيكا فى قلب النادى الاهلى”.

هدف في ميدو بتوجيهات زيدان.. شيما صابر تثير الجدل من داخل الملعب

نشرت الإعلامية شيما صابر، فيديو أثناء قيامها بلعب كرة القدم داخل الملعب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت شيما صابر: “أحرز هدف في شباك العالمي ميدو بتوجيهات زيدان ومحاولة تشتيت من سيد معوض”.

لم يكن مستعدًا للحوار.. تعليق نبيل الحلفاوي علي مداخلة الزعيم الهوائية

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي مداخلة الزعيم عادل إمام الهوائية مع الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “#شريف_عامر‬⁩ ‏أولا شكرا ليسرا ولبلبة على انتهاز فرصة الاحتفال بعيد ميلاد فناننا المتفرد عادل إمام لإقناعه بمداخلة سريعة لطمأنة جمهوره. ‏وشكرا لشريف على وعيه وحسن تقديره لملابسات المداخلة وعدم إلحاحه على إطالتها وهو بالضبط ما كنت أتمناه وأنا أسمعها”.

شوبير يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الترجي اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “كل التوفيق للنادي الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي”.