بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

شاركت أسماء أبو اليزيد صورا جديدة مع خطيبها وهي تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية، وشاركتها مع متابعيها عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، فقد ارتدت فستان قصير باللون الأوف وايت من الدانتيل الناعم وبكتف ساقط والاخر نصف كم، وجاء الفستان بقصة عصرية وناعمة من الأسفل،وأختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض لتكمل إطلالتها.

وتركت أسماء أبو اليزيد شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية

ولم تتكلف أسماء أبو اليزيد في وضع المكياج أو إرتداء الإكسسورات، فقد أختارت أن تختار ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية