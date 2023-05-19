عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية   

شاركت أسماء أبو اليزيد صورا جديدة مع خطيبها وهي تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية، وشاركتها مع متابعيها عبر حسالها الرسمي على إنستجرام،  وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية 

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، فقد ارتدت فستان قصير باللون الأوف وايت من الدانتيل الناعم وبكتف ساقط والاخر نصف كم، وجاء الفستان بقصة عصرية وناعمة من الأسفل،وأختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض لتكمل إطلالتها.

 

فستان منفوش وكب.. منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير قبل مهرجان كان

يتخطى 80 ألف جنيه.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان مع رئيس فلسطين

 

وتركت أسماء أبو اليزيد شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية 

 

ولم تتكلف أسماء أبو اليزيد في وضع المكياج أو إرتداء الإكسسورات، فقد أختارت أن تختار ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية 
أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية 
أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية 
اسماء أسماء أبو اليزيد حفل خطوبة أسماء أبو اليزيد أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

موضوعات متعلقة

وصفة سورية.. طريقة عمل فتة الباذنجان في خمس خطوات

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

مجسم وعصري.. سعر غير متوقع لفستان لجين عمران الليموني

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

إطلالات النجمات العربيات تخطف الأنظار بمهرجان كان.. منى زكي ومايا دياب أبرزهن

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الدجاج.. الصداع عند الأطفال يشير لمرض خطير.. إجراء طبي يصيبك بالعمى

فطورك إيطالي.. طريقة عمل خبز الثوم والجبنة

ترشيحاتنا

شاهد| نشاط مكثف للرئيس السيسي على هامش القمة العربية في جدة

145 قتيلا في إعصار عنيف بـ ميانمار

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ