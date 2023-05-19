يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

على الرغم من حصوله على العديد من البطولات مع النادي الأهلي، وارتباطه المميز بالجماهير، إلا أن تصرفات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، جعلت حبال الود تنقطع مع الجماهير الحمراء.



وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بفريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات على التوالي، وأصبح معشوق الجماهير الحمراء في البطولة الإفريقية، قبل أن يتخذ قرار مفاجئ ويقرر الرحيل عن الفريق الأحمر مسببًا صدمة للجماهير.



وفضل موسيماني خوض تجربة جديدة مع الأهلي السعودي، ليصعد به إلى دوري روشن السعودي مجددًا.



ولكن بعد رحيله عن الأهلي موسيماني واصل صدماته تجاه جماهير الأهلي ولم يكتف بالرحيل فقط، والتي تمثلت في 3 صدمات:.



الأهلي لن يفوز بدوري أبطال إفريقيا



وجه موسيماني صدمة لجماهير الأهلي، منذ أيام عندما سئل عن بطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، أكد أن صن داونز الجنوب إفريقي لن يقف أي فريق في طريقه وقادر على حصد اللقب متجاهلاً الأهلي مما أغضب الجماهير.



وقال موسيماني: "كرة القدم تطورت بشكل كبير في جنوب أفريقيا، حيث يتواجد صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".



وأشار موسيماني إلى أن صن داونز قادر على عبور عقبة الوداد المغربي والوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري أمام أي منافس.



مدرب الزمالك الجديد



واصل الجنوب إفريقي صواعقه تجاه جماهير الأهلي، بعدما فجر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل برغبة موسيماني في تدريب الزمالك وإرسال وكيله إلى القاهرة للتفاوض مع الغريم التقليدي للمارد الأحمر.



وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية :" تحدثت مع موسيماني بالأمس وسألني عن وضع مرتضى منصور وأخبرته أنه سيعود قريبا لرئاسة نادي الزمالك".

وأضاف:" موسيماني أخبرني أن وكيله في القاهرة للتفاوض حول تدريب الزمالك".

جيل ذهبي لنادي الزمالك

لم يكتف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بل رغبته في تكوين جيل ذهبي من الزمالك لمنافسة الأهلي على كافة البطولات خلال المرحلة المقبلة، حسبما أكد نجم الزمالك السابق، من خلال لقائه معه في السعودية.



وقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني غير مقتنع باللاعبين الموجودين في نادي الزمالك وأنهم غير قادرين على تحقيق البطولات، وفي حال تدريب الفريق سيطلب ضم لاعبين قادرين على جلب البطولات للزمالك".