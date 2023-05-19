اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي ضيفا ثقيلا على منافسه النادي الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي والترجي التونسي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي التونسي

ونستعرض لكم خلال السطور التالية قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا، عبر قناة

‏beIN SPORTS HD 4، بتعليق محمد بركات.

وتدخل قناة أون تايم سبورتس Time Sports الأرضية، والقناة التونس الرياضية الأرضية مباراة الأهلي والترجي التونسي، إلى جانب قناة أرينا سبورت الكرواتية، وقناة ETV الإثيوبية الجديدة.

تردد قناة الوطنية التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11727 أو 10795 أو 10873.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ETV الإثيوبية الجديدة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي: Eutelsat W2.

التردد: 11512 أو 11678 أو 11595.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 30000.

الاهلي والترجي التونسي

موعد ومكان مباراة الاهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الترجي الرياضي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الصيفي وذلك ضمن إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة الإياب اليوم ضد فريق الترجي التونسي، وعينه على الحفاظ على تقدم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ومحاولة عدم المجازفة والميل أكثر للتأمين الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.