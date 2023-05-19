عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج الترجي لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

ناقد رياضي: جماهير الأهلي تمنع موسيماني من تدريب الزمالك

كولر يخشى المفاجآت أمام الترجي ويطالب لاعبي الأهلي بالتركيز

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، أعلى ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

غيابات الترجي 

في المقابل، يعاني من الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه إضافة استقالة مديره الفني علي معلول، عقب خسارة لقاء الذهاب.

ويقود أنيس البوسعايدي الترجي أمام أمام الأهلي في لقاء الليلة، بعد استقالة علي معلول.

ويلعب الفائز من الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والوداد، في المباراة النهائية.

الأهلى الترجي دوري ابطال افريقيا الشناوي معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-5- 2023

هآرتس: إسرائيل مازالت تفتقد الردع أمام حماس

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وأمطار ببعض مناطق السواحل

القمر يلتهم الشمس.. حقيقة مشهد مرعب ظهر في القطب الشمالي

بعد وفاته دماغيًا|شاب سعودي يمنح الحياة لـ6 أشخاص

الأهلي يستدرج الترجي لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمانة رغم صغر السن.. طفلان يعثران على مبلغ ضخم بطنطا ويعيدانه لصاحبه

بالشورت.. ريا أبي راشد تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ؟.. بنفس فستان سعاد حسني.. منى زكي تثير الجدل

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ