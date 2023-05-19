الأهلي يستدرج الترجي لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، أعلى ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

غيابات الترجي

في المقابل، يعاني من الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه إضافة استقالة مديره الفني علي معلول، عقب خسارة لقاء الذهاب.

ويقود أنيس البوسعايدي الترجي أمام أمام الأهلي في لقاء الليلة، بعد استقالة علي معلول.

ويلعب الفائز من الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والوداد، في المباراة النهائية.