ناقد رياضي: جماهير الأهلي تمنع موسيماني من تدريب الزمالك

أكد جمال الزهيري الناقد الرياضي، أن غياب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إدارة الزمالك في هذا التوقيت، لها تأثير كبير على أداء الفريق كما يلاحظ الجميع.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث، أن نجاح المدير الفني الجديد لـ الزمالك، مرتبط بتوفير المناخ المناسب لـ العمل، ويكون هناك استقرار.



ولفت إلى أنه يطالب بإعطاء الفرصة كاملة لمدرب الزمالك الجديد، الكولومبي أوسوريو، مضيفا أن التفكير فى التعاقد مع بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، أمر مستبعد بنسبة كبيرة.



وأشار إلى أن بيتسو موسيماني، له ذكريات مميزة مع الأهلي، وأنه هو من اختار تدريب الأهلي.



وأوضح أن بيتسو موسيماني، سيخاف خسارة جماهير الأهلي، وأن ذلك سينتج عنه عدم التميز فى الزمالك.

