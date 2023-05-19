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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: لاعبو الأهلي الأفضل في الدوري المصري

صدى البلد

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق ب فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي اليوم في أياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

 

واكد خالد الغندور عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " أن لاعبي الاهلي حاليا هم الافضل في الدوري المصري مشددا أن الفريق الأول أصبح قوي للغايه .

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واضاف أن الاهلي يمر بحاله من الاستقرار الفني والإداري والمالي وهو ما انعكس علي أداء الفريق الأول وتأهب لنهائي دوري ابطال افريقيا .

 

وتابع خالد الغندور أنه من الطبيعي أن يشيد بلاعبي الاهلي خاصه عقب تلك النتائج المميزة .

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