خالد الغندور: لاعبو الأهلي الأفضل في الدوري المصري

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق ب فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي اليوم في أياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

واكد خالد الغندور عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " أن لاعبي الاهلي حاليا هم الافضل في الدوري المصري مشددا أن الفريق الأول أصبح قوي للغايه .

واضاف أن الاهلي يمر بحاله من الاستقرار الفني والإداري والمالي وهو ما انعكس علي أداء الفريق الأول وتأهب لنهائي دوري ابطال افريقيا .

وتابع خالد الغندور أنه من الطبيعي أن يشيد بلاعبي الاهلي خاصه عقب تلك النتائج المميزة .