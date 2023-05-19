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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال 3 أسابيع |خالد الغندور يصدم كهربا بشأن إيقافه

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي بشأن الغرامه الموقعه عليه لصالح الزمالك بقيمة ٢ ونصف مليون دولار .

 

وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا يجب أن يسدد الغرامه في اقرب وقت ممكن خاصه وان اخر موعد لسدادها هو ١١ يونيو المقبل .

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وأضاف خالد الغندور أن كهربا سيتعرض للإيقاف لمدة ٦ اشهر مقابله حال لم يقم بسداد الغرامه في الموعد المحدد .

 

واضاف خالد الغندور أن كهربا للاعب مميز و سيكون اضافه كبيره للمنتخب حال انضمامه و إيقافه سيتسبب في الكثير من الازمات في الاهلي والمنتخب .

 

وتابع أن كهربا متألقا بشده حاليا مع الأهلي وإيقافه سيؤثر سلبا على أدائه .

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