خلال 3 أسابيع |خالد الغندور يصدم كهربا بشأن إيقافه

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي بشأن الغرامه الموقعه عليه لصالح الزمالك بقيمة ٢ ونصف مليون دولار .

وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا يجب أن يسدد الغرامه في اقرب وقت ممكن خاصه وان اخر موعد لسدادها هو ١١ يونيو المقبل .

وأضاف خالد الغندور أن كهربا سيتعرض للإيقاف لمدة ٦ اشهر مقابله حال لم يقم بسداد الغرامه في الموعد المحدد .

واضاف خالد الغندور أن كهربا للاعب مميز و سيكون اضافه كبيره للمنتخب حال انضمامه و إيقافه سيتسبب في الكثير من الازمات في الاهلي والمنتخب .

وتابع أن كهربا متألقا بشده حاليا مع الأهلي وإيقافه سيؤثر سلبا على أدائه .