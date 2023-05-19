مليئة بالألغاز |تعليق ساخر من بركات عقب فوز الزمالك أمام أسوان



علق محمد بركات عضو اتحاد.الكرة ونجم الاهلي السابق علي فوز الزمالك امام اسوان بهدف نظيف في الدوري مشددا أنه فوزاً مهم في مشوار المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الممتاز.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المباراة شهدت عدة مكاسب على رأسها استعادة التوازن وتحقيق النقاط الثلاث.

وأوضح أن المدرب خوان أوسوريو لديه فكر خاص وطريقة لعب يريد تطبيقها مؤكداً أن إبراهيما نداي تحسن بشكل واضح وسجل للمباراة الثانية على التوالي.



وتابع:" خطة أوسوريو بها بعض الألغاز خاصة فيما يتعلق باللاعب الذي يؤدي دور الظهير الأيمن وأيضاً دور الظهير الأيسر".