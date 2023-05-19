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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة حلمت بها الجماهير| حدث تاريخي للمرة الأولى بمباراة الأهلي والترجي.. تفاصيل

علي معلول
علي معلول

حدث تاريخي يترقبه التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي خلال مباراة فريقه مع الترجي اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يمكنه أن يكون كابتن الفريق لأول مرة.. فكيف سيحدث ذلك؟

يذكر أن الأهلي قد فاز ذهابا على الترجي بثلاثية نظيفة في تونس، أحرزها كل من بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا، ليضع المارد الأحمر قدما في النهائي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من هذه المباراة، الفائز من مباراة صن داونز والوداد، واللذان يلتقيان غدا السبت في جنوب أفريقيا لحجز بطاقة التأهل للنهائي.

هل يصبح علي معلول قائد الأهلي؟

وفقا لما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على فيسبوك، فإنه في حال عدم مشاركة محمد هاني ومشاركة خالد عبد الفتاح بدلا منه، وفي غياب محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للإصابة، سيكون علي معلول هو حامل شارة القيادة أمام الترجي اليوم.

وسيكون هذا الحدث تاريخا للاعب التونسي، حيث لم يسبق له حمل إشارة كابتن الفريق خلال مشاركته مع النادي الأهلي في ظل وجود الحارس محمد الشناوي قائد الفريق وغيره من اللاعبين القدامى بالفريق.

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أرقام علي معلول مع الأهلي

وشارك على ملعول مع الأهلي في 31 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 14 هدفا.

وفي المجمل، يعد علي معلول أحد أساطير النادي الأهلي، حيث سجل 44 هدفا بقميص المارد الأحمر في مختلف البطولات، وينقصه 12 هدفا فقط لكسر رقم الأنجولي (المعتزل) أمادو فلافيو أمادو، متصدر ترتيب هدافي الأهلي الأجانب على مر التاريخ.

الأهلي في نصف نهائي أفريقيا

وصعد النادى الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

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