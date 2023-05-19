الجيش مستمر في المعركة.. بيان عاجل من ممثل السودان في جدة

قال ممثل السودان في القمة العربية بجدة أن قوات الدعم السريع هاجمت مقرات البعثات الدبلوماسية و ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ولم تلتزم بكل اتفاقات الهدنة .



وأضاف ممثل السودان أن قوات الدعم السريع تسللت إلى الأحياء السكنية واحتجزت مدنيين أبرياء، وأنهم يدعوا زيفا دعمه للتحول الديمقراطي.



وأكد علي إستمرار الجيش في القتال قائلا: "الجيش مستمر في معركة الكرامة ضد التمرد ".

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.