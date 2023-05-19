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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كلي لـ المحور من ميت عقبة إلى أعلى نفق وادي النيل

المونوريل
المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين –مدينة 6 أكتوبر" بالجيزة ، بين الطريق الرئيسى وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر إتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15مايو مما يستلزم الغلق الكلى لـ ( طريق 26 يوليو "الرئيسى" بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

-  حركة المركبات القادمة من محور 26يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26يوليو.

-  إستكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15مايو ومناطق المهندسين    وذلك لمدة (يومان) إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 20/5/2023 وحتى الساعة 5 صباحاً يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إغلاق محور 26 يوليو الإدارة العامة لمرور الجيزة خدمات المرورية محور 26 يوليو نادي الزمالك ميدان لبنان

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غلق كلي لـ المحور من ميت عقبة إلى أعلى نفق وادي النيل

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