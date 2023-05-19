عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم العالمية.. شاب مصري ينافس على لقب البحر المتوسط لملاكمة المحترفين

الملاكم المصري وجدي
الملاكم المصري وجدي عطية

ينافس الملاكم المصري المحترف وجدي عطية على لقب WBC Mediterranean Title (بطولة البحر المتوسط لملاكمة المحترفين) امام بطل ايطاليا واوروبا جوستاني أدواردو في يوم ٣٠ من يونيو الجاري في ايطاليا.

txt

الملاكمة الجزائرية عن إقصائها من نهائي بطولة العالم: لم أخلق نفسي

txt

سيدات الزمالك يهزم نافال النيجيري ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة الطائرة

ويعد عطية من أبرز الملاكمين في الشرق الأوسط، حيث إنه المصنف الأول على الصعيد المحلي المصري ومن أفضل ٣٠٠ ملاكم على مستوى العالم على حسب تصنيف موقع boxrec المعترف به من الاتحادات المنظمة لبطولات ملاكمة المحترفين. 

ويتمتع عطية بسجل قوي في عالم ملاكمة المحترفين، حيث فاز ب١٠ مباريات بالضربة القاضية وخسر مباراة واحدة عن طريق النقاط.

وعلى الصعيد الآخر يتمتع إدواردو بسجل قوي في منافسات ملاكمة المحترفين، حيث إنه فاز ب١٤ مباراة وخسر مبارتين وهو من افضل ١٠٠ ملاكم في العالم والمصنف ال٤ في ايطاليا.

وتعد بطولة البحر المتوسط من أقوى بطولات ملاكمة المحترفين في العالم حيث انها تجمع بين أبطال أوروبا وأبطال الشرق الاوسط والفائز يمكنه التحدي لاحقا علي لقب بطولة العالم. 

ويأمل عطية بأن يصبح أول مصري في التاريخ يحقق لقبا قاريا في ملاكمة المحترفين والمنافسه لاحقا علي بطولة العالم، إذ استطاع أن يفوز على خصمه الإيطالي الشهر المقبل.

البحر المتوسط المحترفين إيطاليا وجدي عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

نصف بحيرات العالم في خطر بسبب نقص المياه.. الجفاف يهدد حياة البشر

أباريق ممتلئة بالذهب.. اكتشاف كنز في روسيا يعود لعصر الإسكندر الأكبر

حقنوا البنت بمنظف صرف صحي | جريمة في أمريكا بطلها زوجان ..تفاصيل مثيرة

هل البشر محظوظون؟ خريطة لكوارث تهدد كوكب الأرض من الفضاء

أغلى سندوتش بيض.. بلوجر تثير الجدل حول سعر وجبة إفطار في لندن

القضاء على الشيخوخة وإطالة العمر.. طريقة جديدة لاستمرار الشباب

استطلاع رأي أمريكي يظهر خطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشر

خناقة مراهقات مع راكب في قطار بـ استراليا تشعل السوشيال

ترشيحاتنا

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ