حلم العالمية.. شاب مصري ينافس على لقب البحر المتوسط لملاكمة المحترفين

ينافس الملاكم المصري المحترف وجدي عطية على لقب WBC Mediterranean Title (بطولة البحر المتوسط لملاكمة المحترفين) امام بطل ايطاليا واوروبا جوستاني أدواردو في يوم ٣٠ من يونيو الجاري في ايطاليا.

ويعد عطية من أبرز الملاكمين في الشرق الأوسط، حيث إنه المصنف الأول على الصعيد المحلي المصري ومن أفضل ٣٠٠ ملاكم على مستوى العالم على حسب تصنيف موقع boxrec المعترف به من الاتحادات المنظمة لبطولات ملاكمة المحترفين.

ويتمتع عطية بسجل قوي في عالم ملاكمة المحترفين، حيث فاز ب١٠ مباريات بالضربة القاضية وخسر مباراة واحدة عن طريق النقاط.

وعلى الصعيد الآخر يتمتع إدواردو بسجل قوي في منافسات ملاكمة المحترفين، حيث إنه فاز ب١٤ مباراة وخسر مبارتين وهو من افضل ١٠٠ ملاكم في العالم والمصنف ال٤ في ايطاليا.

وتعد بطولة البحر المتوسط من أقوى بطولات ملاكمة المحترفين في العالم حيث انها تجمع بين أبطال أوروبا وأبطال الشرق الاوسط والفائز يمكنه التحدي لاحقا علي لقب بطولة العالم.

ويأمل عطية بأن يصبح أول مصري في التاريخ يحقق لقبا قاريا في ملاكمة المحترفين والمنافسه لاحقا علي بطولة العالم، إذ استطاع أن يفوز على خصمه الإيطالي الشهر المقبل.