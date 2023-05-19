نادر نور الدين: القمح المصري درجة أولى وتسعيره يجب أن يكون عالميا

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الفلاح المصري سعيد بزيادة سعر توريد القمح، والتوريد هذا العام ليس إجباريا، مشيرًا إلى أن القمح المصري درجة أولى، ويحتاج إلى تسعير أعلى، يتماشى مع السعر العالمي للقمح.

وأوضح "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفلاح كان يرى أنه يجب أن يحصل على 1800 جنيه لإردب القمح، لكن يرى أن هذا الخطوة مهمة من قبل الدولة، مؤكدًا أن الفلاح المصري يستحق الدعم وشراء القمح منه بالسعر العالمي، مضيفًا: "الفلاح المصري يستاهل التكريم.. هو اللي مأكلنا".

الفلاح المصري

وأشار إلى أن الفلاح المصري هو من يدعم الدولة ولا يحصل على أي دعم منها، إلا الدعم الذي يحصل عليه المواطن العادي، مؤكدًا أن زراعة الأفراد والمساحات الصغيرة من القمح انتهى، الآن في مرحلة زراعة المساحات الكبيرة.

وتابع: "نستورد كل احتياجاتنا من الزيوت، ونستورد 70% من احتياجاتنا من القمح من الخارج".