خبير : ضوابط البنك المركزي بشأن عمل شركات الصرافة جيدة

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الضوابط التي وضعها البنك المركزي بشأن عمل شركات الصرافة جيدة، مشيرا إلى أنه يري أن ضوابط البنك المركزي جيدة بسبب أنه لا يتحرك في مثل هذه الملفات بشكل منفصل عن الواقع وتقارير وشكاوى من مباحث الأموال العامة.

وأضاف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة" المذاع عبر فضائية “etc”، ويقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أن هناك كثير من مجريات السوق هي من جعلت المركزي يتخذ قراراته المنظمة لسوق الصرف، خاصة أن شركات الصرافة من الأنشطة المحببة للإسلام السياسي.

وتابع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن كثير من الشركات تعمل من خلال المنازل، ومن ثم حينما ينظم ضوابط عملها حتى لا تزيد فوضى سوق الصرف غير المنضبطة لتستفيد من غياب الانضباط.