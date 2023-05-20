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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولار يتراجع بشكل غير متوقع ومفاجئ أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء لعملة الدولار أو ما يعرف بالسوق الموازية للدولار.

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الجنيه زاد أمام الدولار خمس جنيهات، وسعره بقي 35 أو 36 جنيه للدولار الواحد، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ بداية الازمة.
وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الجنيه تحسن أمام الدولار بقوة خلال الأسبوع الماضي، وأيضا أسعار البيض انخفض في السوق المصري.
وفي السياق نفسه أشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن سعر جرام الذهب في مصر خلال الفترة الماضية انخفض وبالتحديد خلال الأسبوع الماضي.

https://fb.watch/kDDXFbI8IN/?mibextid=Nif5oz

 

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