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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسيات الأسرة المصرية.. عروض فنية وثقافية بحي الكرامة بمدينة العريش

أمسيات الأسرة المصرية
أمسيات الأسرة المصرية بالعريش

نظم المجلس القومي للمرأة، فرع محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة خلال شهر مايو أمسيات الأسرة المصرية بحي الكرامة مدينة العريش، وذلك ضمن  القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حوار تفاعلي :

 

وقالت احسان غالي مقرر الفرع، أن الأمسية استهدفت 170 طفلا، و300 سيدة و34 رجلا، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات.

 

وأضافت غالي، أن الأمسيات شملت، عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة" وذلك من أجل تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل  الأمسيات علي إنشاد ديني و اغاني وطنية .

 

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