للفطور .. طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض في 7 خطوات

تعتبر طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض من المعجنات التي يمكن تحضيرها على الفطور، وهي من الوصفات المشبعة والتي تتناسب مع الريجيم، ولك لأنها غنية بالألياف.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل خبز يدقيق اللوز بدون بيض، وهي من وصفات المطبخ اللبنانية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة وربع، وتكفي هه الوصفة حوالي 4 أشخاص، وأليكم الوضفة بالتفصيل..



طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض

طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض

مقادير طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض:

300 جرام دقيق اللوز

30 جرام بذور الكتان المطحونة

25 جرام مسحوق قشور سيلليوم

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

½ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل تفاح أو عصير ليمون

360 مل كوب ماء دافئ غير مغلي

طريقة خبز بدقيق اللوز بدون بيض :

_ نقوم بتسخين الفرن إلى 190 درجة مئوية.

_ ندهن قالب رغيف غير لاصق جيدًا بزيت الزيتون أو يُبطن بورق الزبدة.

_ يضاف المكونات الجافة إلى وعاء الخلط، ونستخدم يديك لتوزيع مسحوق الخبز بالتساوي على الخليط.

_ يضاف المكونات المبللة ببطء أثناء الخلط باستخدام الخلاط اليدوي مع خطافات العجين.

_ نتركه لمدة 10 - 15 دقيقة للسماح لبودرة قشور السيليوم بامتصاص كل الماء.

_ ستبقى العجينة لزجة قليلاً، ثم ندهن اليدين ويتم تشكيل العجينة على شكل كرة.

_ ونخبز دقيق اللوز لمدة 55 دقيقة حتى يمكنك إدخال وإزالة سيخ دون أن تلتصق فتات الخبز.

_ ندع الخبز يبرد لمدة 10 دقائق، ثم ننقله على رف سلكي ليبرد تمامًا قبل تقطيعه إلى شرائح.